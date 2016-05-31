На ключевых украинских трассах ожидаются осадки
Украинских водителей на большинстве направлений ожидает дождливая погода.
Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей могут ожидать дожди. Температура на протяжении дороги +24°...+25°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ожидать дождливая погода, температура +23°...+24°.
На трассе Киев - Львов местами осадки и жара в 26-27 градусов. Завтра похолодает до +24°, в районе Луцка и Львова водителя может застать ливень.
В Украине сегодня облачно и дожди, температура до +26°
По маршруту Киев - Одесса сегодня местами дожди, но в Одесской области - небольшая облачность и без осадков. Температура +25°...+26°. Завтра похолодает до +23°...+24° и по всему маршруту обещают дождливую погоду.
Похожие погодные условия и на Днепропетровском направлении. Там сегодня всю дорогу возможны дожди и +25°...+26°. Завтра похолодает до +24°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°