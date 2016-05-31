На ключевых украинских трассах ожидаются осадки

Украинских водителей на большинстве направлений ожидает дождливая погода.

Синоптики обещают дожди на ключевых трассах / widefon.com

Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей могут ожидать дожди. Температура на протяжении дороги +24°...+25°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ожидать дождливая погода, температура +23°...+24°.

На трассе Киев - Львов местами осадки и жара в 26-27 градусов. Завтра похолодает до +24°, в районе Луцка и Львова водителя может застать ливень.

Читайте также В Украине сегодня облачно и дожди, температура до +26°

По маршруту Киев - Одесса сегодня местами дожди, но в Одесской области - небольшая облачность и без осадков. Температура +25°...+26°. Завтра похолодает до +23°...+24° и по всему маршруту обещают дождливую погоду.

Похожие погодные условия и на Днепропетровском направлении. Там сегодня всю дорогу возможны дожди и +25°...+26°. Завтра похолодает до +24°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.