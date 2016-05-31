На Львовщине в результате непогоды полностью обесточены 33 населенных пункта
Грозы, прошедшие на территории области, вызвали перерывы в электроснабжении в пяти районах Львовщины.
Во Львовской области в результате непогоды полностью обесточены 33 населенных пункта, еще 8 - частично.
Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО «Львовоблэнерго», грозы, прошедшие сегодня на территории области, вызвали перерывы в электроснабжении в пяти районах Львовщины.
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В настоящее время, в результате непогоды без электроснабжения остаются 33 населенных пункта, 8 населенных пунктов обесточены частично в Жовковском, Яворовском, Николаевском, Перемышлянском и Турковском районах области.
Последствия стихии ликвидируют 12 бригад «Львовоблэнерго» в составе 63 работников, задействовано 16 единиц техники.
Как сообщал УНИАН, во Львове коммунальщики работают над ликвидацией последствий подтопления части Сиховского района города, который пострадал в результате сильного ночного ливня.
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