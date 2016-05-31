Ночной ливень затопил машины во Львове (фото)

12:54, 31 мая 2016
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Вследствие сильного ливня сегодня ночью затопило часть Сиховского района города.

Egor Buglak, Varta-1
Сихов затопило / Egor Buglak, Varta-1

Об этом сообщает пресс-служба горсовета города и местные жители в соцсетях.

Как отмечает руководитель РА Ирина Маруняк, все дождеприемники в районе – очищенные, лишь в некоторых местах канализация не справилась из-за чрезмерного количества осадков, поэтому кое-где возникли подтопления.

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Однако, в течение часа вся вода стекла. Сейчас над ликвидацией последствий стихии работают коммунальные службы.

Так, по словам Ирины Маруняк, коммунальщики очищают дороги от ила, а «Львовводоканал» ликвидирует утечки. Также на территории района имеется 12 подтопленных крыш. Представители РА сейчас находятся в одном из таких домов, что на вул. Стрыйской, 57, где обследуют крышу и определяют дальнейшие действия по ликвидации последствий подтопления. Как отмечает глава РА, в доме ливневая канализация не восприняла воду из-за избыточного количества осадков.

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