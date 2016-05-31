Ночной ливень затопил машины во Львове (фото)
Вследствие сильного ливня сегодня ночью затопило часть Сиховского района города.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета города и местные жители в соцсетях.
Как отмечает руководитель РА Ирина Маруняк, все дождеприемники в районе – очищенные, лишь в некоторых местах канализация не справилась из-за чрезмерного количества осадков, поэтому кое-где возникли подтопления.
Наводнение парализовало работу завода Audi на юге ФРГ
Однако, в течение часа вся вода стекла. Сейчас над ликвидацией последствий стихии работают коммунальные службы.
Так, по словам Ирины Маруняк, коммунальщики очищают дороги от ила, а «Львовводоканал» ликвидирует утечки. Также на территории района имеется 12 подтопленных крыш. Представители РА сейчас находятся в одном из таких домов, что на вул. Стрыйской, 57, где обследуют крышу и определяют дальнейшие действия по ликвидации последствий подтопления. Как отмечает глава РА, в доме ливневая канализация не восприняла воду из-за избыточного количества осадков.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +12°
-
Днепр+27°... +10°
-
Донецк+27°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запорожье+28°... +11°
-
Ивано-Франковск+28°... +9°
-
Киев+27°... +13°
-
Кировоград+28°... +10°
-
Луганск+27°... +8°
-
Луцк+28°... +11°
-
Львов+26°... +9°
-
Николаев+28°... +8°
-
Одесса+25°... +8°
-
Полтава+27°... +12°
-
Ровно+28°... +12°
-
Симферополь+27°... +10°
-
Сумы+26°... +10°
-
Тернополь+27°... +11°
-
Харьков+27°... +9°
-
Херсон+28°... +9°
-
Хмельницкий+26°... +12°
-
Черкассы+27°... +10°
-
Чернигов+27°... +12°
-
Черновцы+28°... +11°