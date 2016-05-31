В Техасе увеличилось количество жертв наводнений

Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями в американском штате Техас, возросло в воскресенье до шести человек.

Наводнения затопили Техас / VOANews

В округе Трэвис близ курортного города Остин обнаружено тело женщины, пропавшей без вести после полудня в воскресенье. Она ехала в компании двух человек на машине, которую подхватили и увлекли за собой воды разлившейся реки Сайпресс-Крик.

Пассажирам удалось добраться до суши, утонувшую женщину вынесло на мелководье в 14 км ниже по течению. Тело другой жертвы обнаружил экипаж спасательного вертолета также недалеко от Остина, передает ТАСС по информации AP.

Читайте также Из-за наводнений в Техасе погибли четыре человека

Гибель еще четырех человек подтвердили в субботу власти округа Вашингтон.

Стихийное бедствие спровоцировало бунт в тюрьме, расположенной в 112,7 км северо-западнее города Хьюстон. Там подтопление обесточило все пенитенциарное учреждение, около 1,3 тыс. охранников за счет численного перевеса усмирили не менее 50 узников, вырвавшихся из камер. В целях предотвращения подобных происшествий власти штата ранее распорядились эвакуировать и перевести в другие тюрьмы 2,6 тыс. заключенных.