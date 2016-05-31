Наводнение парализовало работу завода Audi на юге ФРГ

11:37, 31 мая 2016
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Работа завода немецкого автопроизводителя Audi, который расположен в городе Неккарзульме на юге Германии, приостановлена из-за подтопления заводских цехов. 

fourtitude.com
Заводские цеха подтопило / fourtitude.com

Об этом сообщил в понедельник представитель компании.

 "Из-за сложившейся ситуации в утреннюю смену не было запущено производство", - сказал он.

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На предприятии работают 16 тыс. сотрудников. В числе прочих там собирают модель А4.

Федеральная земля Баден-Вюртемберг, в которой находится город Неккарзульм, больше всего пострадала от циклона, накрывшего юго-запад ФРГ. Непогода сопровождается проливными дождями, из-за которых поднялся уровень воды в реках, и шквалистым ветром. Минувшей ночью из-за циклона погибли четыре человека

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