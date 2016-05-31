Сильнейшие ливни заливают центр и север Франции

11:23, 31 мая 2016
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Сильные ливни не прекращаются на севере и в центральной части Франции уже несколько дней.

REUTERS
REUTERS

Одна из двух линий метро Лилля - крупнейшего города на севере Франции - была в понедельник остановлена из-за непогоды.

Об этом сообщила компания-оператор городского метрополитена Transpole. На этой линии, в большинстве своем подземной, имеются открытые участки. Составы метро в Лилле управляются автоматическими системами, передает ТАСС.

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"По причине непогоды первая линия городского метро будет закрыта вплоть до завтрашнего дня. Пассажирам предложено перемещение на автобусах", - говорится в заявлении. 

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