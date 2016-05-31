В столице Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6.1 произошло во вторник на части Тайваня, включая столицу страны Тайбэй.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Первоначально о подземных толчках 110 км к северо-востоку от Тайбэя сообщила Геологическая служба США. По их информации, мощность землетрясения составила 6,4.

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Тайваньское центральное погодное бюро сообщило о магнитуде 7.2.

Информации о разрушениях и жертвах пока нет.