В столице Тайваня произошло землетрясение

10:02, 31 мая 2016
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Землетрясение магнитудой 6.1 произошло во вторник на части Тайваня, включая столицу страны Тайбэй. 

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Первоначально о подземных толчках 110 км к северо-востоку от Тайбэя сообщила Геологическая служба США. По их информации, мощность землетрясения составила 6,4. 

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Тайваньское центральное погодное бюро сообщило о магнитуде 7.2. 

Информации о разрушениях и жертвах пока нет.

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