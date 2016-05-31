В Черниговской области из-за молнии произошло 2 пожара

09:32, 31 мая 2016
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Из-за осложнения погодных условий за минувшие сутки в Черниговской области произошло 2 пожара, частично повреждена кровля здания школы.

poltava.sq.com.ua
Молния повредила два дома / poltava.sq.com.ua

Так, 29 мая в с. Максимовка Ичнянского района произошел пожар в доме. На место происшествия прибыли спасатели 13 профессионального пожарного поста пгт Парафиевка в составе 3 человек личного состава и одной единицы специальной техники, передает пресс-служба ГСЧС.

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Пожар в 16:45 был локализован и в 18:00 окончательно ликвидирован. Огнем уничтожена кровля и перекрытие здания, повреждены стены.

В тот же день спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части Сновського района ликвидировали пожар хозяйственного здания в сек. Петровка.

Причиной пожаров пстав разряд молнии. Жертв и пострадавших нет.

29 мая в 19:30 сильными порывами ветра частично повреждена кровля здания Карильской ООШ I-III степеней, что в Коропском районе на площади 24 кв.м. Восстановительные работы будут проводиться в течение 30 мая.

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