В столице сегодня ожидается ливень

08:50, 31 мая 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 31 мая, в столице ожидается небольшая облачность, температура +21°.

eugene.kaspersky.it
Синоптики прогнозируют ливень / eugene.kaspersky.it

В столице в последний день весны будет небольшая облачность и пройдет ливень. Вечером небольшая облачность и +19°. 

В Украине сегодня облачно и дожди, температура до +26°

Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст. 

Сегодня солнце в Киеве взошло в 4:51, а закатится в 20:59.

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