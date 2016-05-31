В столице сегодня ожидается ливень

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 31 мая, в столице ожидается небольшая облачность, температура +21°.

Синоптики прогнозируют ливень / eugene.kaspersky.it

В столице в последний день весны будет небольшая облачность и пройдет ливень. Вечером небольшая облачность и +19°.

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Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст.

Сегодня солнце в Киеве взошло в 4:51, а закатится в 20:59.