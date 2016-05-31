В Украине сегодня облачно и дожди, температура до +26°
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня по всей территории Украины ожидается облачная погода, местами дожди и ливни. Температура от +12° до + 26°.
В столице в последний день весны будет небольшая облачность и пройдет ливень. Температура +21°. Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Во Львове также облачно, возможен дождь с грозой. Температура +22°. Ветер юго-западный, до 1.9 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
В Одессе температура +26° и небольшая облачность, ветер преимущественно восточный, до 2.2 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
В Харькове во вторник пройдет ливень, температура +25°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 3.1 м/с.
Немного облачно будет в Днепре. Днем возможен дождь. Температура +25°. Атмосферное давление 744 мм рт. ст. Ветер переменный южный и юго-восточный, до 1.8 м/с.
В Симферополе во вторник будет ясно. Температура +26°. Ветер переменный, до 2.6 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшой дождь, температура +21°, ветер преимущественно южный, до 4 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Украинских водителей на ключевых направлениях ожидает жара, местами +28°
В Краматорске ожидается ливень, температура +23°, ветер южный и юго-восточный, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
В Северодонецке сегодня небольшая облачность. Температура +23°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. Ветер преимущественно южный, до 3.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°