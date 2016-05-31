В Украине сегодня облачно и дожди, температура до +26°

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня по всей территории Украины ожидается облачная погода, местами дожди и ливни. Температура от +12° до + 26°.

Синоптики прогнозируют облачную погоду / texturify.com

В столице в последний день весны будет небольшая облачность и пройдет ливень. Температура +21°. Ветер северо-восточный, до 3.1 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст.

Во Львове также облачно, возможен дождь с грозой. Температура +22°. Ветер юго-западный, до 1.9 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

В Одессе температура +26° и небольшая облачность, ветер преимущественно восточный, до 2.2 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

Погода в Украине 31 мая / УНИАН

В Харькове во вторник пройдет ливень, температура +25°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 3.1 м/с.

Немного облачно будет в Днепре. Днем возможен дождь. Температура +25°. Атмосферное давление 744 мм рт. ст. Ветер переменный южный и юго-восточный, до 1.8 м/с.

В Симферополе во вторник будет ясно. Температура +26°. Ветер переменный, до 2.6 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшой дождь, температура +21°, ветер преимущественно южный, до 4 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

Читайте также Украинских водителей на ключевых направлениях ожидает жара, местами +28°

В Краматорске ожидается ливень, температура +23°, ветер южный и юго-восточный, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Северодонецке сегодня небольшая облачность. Температура +23°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. Ветер преимущественно южный, до 3.1 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.