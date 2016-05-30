В столице завтра снова ожидается гроза и +23°

18:49, 30 мая 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 31 мая в столице ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой. 

УНИАН
Киевлян завтра снова ожидают дожди / УНИАН

Утром облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем возможна гроза.

Температура ночью +17°, днем +23°.

Украинцев завтра ожидают дожди, температура до +27°

Ветер северо-восточный, до 5.5 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст.

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