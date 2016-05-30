Украинцев завтра ожидают дожди, температура до +27°

Согласно данным УНИАН Погода, завтра по всей Украине, кроме юга, ожидается дождливая погода, местами грозы. Температура +11°... + 27°. Жарче всего будет на юге и востоке страны.

В Украину пришло лето / hozvo.ru

В столице в последний день весны будет +17°... + 23°, переменная облачность, возможны грозы. Ветер восточный, до 5.5 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст.

Во Львове завтра будет облачно с прояснениями и пройдет ливень, ночью +16, днем +23°. Ветер восточный и северо-восточный, до 1.9 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

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В Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +26°, ветер преимущественно западный, до 3.3 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

Погода на завтра, 31 мая / УНИАН

В Харькове во вторник ожидается небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +18°, днем +26°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер утром восточный, днем юго-восточный, до 5.4 м/с.

Пасмурно завтра будет в Днепре. Днем пройдет дождь. Температура ночью +18°, днем +26°. Атмосферное давление 744 мм рт. ст. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.

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В Симферополе во вторник будет ясно. Температура ночью +15°, днем +24°. Ветер южный и западный, до 2.4 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на завтра обещают грозу, температура ночью +17°, днем +24°, ветер преимущественно южный, до 3.9 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Краматорске возможен дождь с грозой, ночью +18°, днем +27°, ветер юго-восточный, до 4.5 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно. Температура ночью +17°, днем +28°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. Ветер преимущественно юго-восточный, до 3 м/с.

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