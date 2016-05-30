В Харькове из-за шквального ветра с дождем повалены 120 деревьев

13:57, 30 мая 2016
1544

Из-за непогоды подразделения спасателей 8 раз выезжали для оказания помощи населению по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

REUTERS
REUTERS

В Харькове из-за шквального ветра с дождем в течение суток повалено 120 деревьев.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 мая подразделения спасателей 8 раз выезжали для оказания помощи населению в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

В Украине 30 мая будет по-летнему жарко, но пройдут дожди

По сведениям ГСЧС, в результате непогоды, сопровождавшейся сильным дождем со шквальным ветром, в Харькове были повалены 120 деревьев и 180 веток. Произошли отдельные случаи обрыва проводов внешних электросетей. В работах по ликвидации этих последствий были задействованы 400 сотрудников коммунальных служб.

Также для помощи коммунальным службам 8 раз привлекались подразделения ГСЧС Украины. Всего 6 спасательных автомобилей и 29 человек личного состава. Спасатели занимались распилом и уборкой с проезжей части поваленных деревьев.

В результате урагана жертв и пострадавших нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украину идет настоящая жара (карта) В Украину идет настоящая жара (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз) Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах
В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
Завтра местами в Украине будет по-летнему жарко Завтра местами в Украине будет по-летнему жарко
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
54 %
766 мм
3.3 м/с
2 %
Лента новостей