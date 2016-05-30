В Харькове из-за шквального ветра с дождем повалены 120 деревьев

Из-за непогоды подразделения спасателей 8 раз выезжали для оказания помощи населению по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

REUTERS

В Харькове из-за шквального ветра с дождем в течение суток повалено 120 деревьев.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 мая подразделения спасателей 8 раз выезжали для оказания помощи населению в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Читайте также В Украине 30 мая будет по-летнему жарко, но пройдут дожди

По сведениям ГСЧС, в результате непогоды, сопровождавшейся сильным дождем со шквальным ветром, в Харькове были повалены 120 деревьев и 180 веток. Произошли отдельные случаи обрыва проводов внешних электросетей. В работах по ликвидации этих последствий были задействованы 400 сотрудников коммунальных служб.

Также для помощи коммунальным службам 8 раз привлекались подразделения ГСЧС Украины. Всего 6 спасательных автомобилей и 29 человек личного состава. Спасатели занимались распилом и уборкой с проезжей части поваленных деревьев.

В результате урагана жертв и пострадавших нет.