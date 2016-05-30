Украинских водителей на ключевых направлениях ожидает жара, местами +28°

Сегодня и завтра украинских водителей на большинстве направлений ожидает жаркая погода.

В Украине жарко, но местами пройдут дожди / УНИАН

Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает умеренная облачность и небольшие дожди. Средняя температура на протяжении всей дороги +25°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать также жаркая погода, местами дожди.

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Желающим поехать с Киева до Львова понадобится кондиционер. Если в Киеве столбик термометра показывает 25 градусов, то начиная с Коростышева - все 28 градусов в тени. Завтра по этому маршруту местами пройдут дожди, умеренная облачность, но также будет жарко, днем - от +26°.

На трассе Киев-Одесса также уже по-летнему жарко. Если на Киевщине водителей будет сопровождать температура в 25 градусов, то южнее Умани - 28°. В самой Одессе сегодня +26 и небольшая облачность. Завтра на этом направлении возможны дожди, но прохладнее не будет.

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