Украинских водителей на ключевых направлениях ожидает жара, местами +28°
Сегодня и завтра украинских водителей на большинстве направлений ожидает жаркая погода.
Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает умеренная облачность и небольшие дожди. Средняя температура на протяжении всей дороги +25°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать также жаркая погода, местами дожди.
В Индии из-за аномальной жары плавятся дороги (видео)
Желающим поехать с Киева до Львова понадобится кондиционер. Если в Киеве столбик термометра показывает 25 градусов, то начиная с Коростышева - все 28 градусов в тени. Завтра по этому маршруту местами пройдут дожди, умеренная облачность, но также будет жарко, днем - от +26°.
На трассе Киев-Одесса также уже по-летнему жарко. Если на Киевщине водителей будет сопровождать температура в 25 градусов, то южнее Умани - 28°. В самой Одессе сегодня +26 и небольшая облачность. Завтра на этом направлении возможны дожди, но прохладнее не будет.
Подробнее о погоде на самых популярных маршрутах узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +12°
-
Днепр+27°... +10°
-
Донецк+27°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запорожье+28°... +11°
-
Ивано-Франковск+28°... +9°
-
Киев+27°... +13°
-
Кировоград+28°... +10°
-
Луганск+27°... +8°
-
Луцк+28°... +11°
-
Львов+26°... +9°
-
Николаев+28°... +8°
-
Одесса+25°... +8°
-
Полтава+27°... +12°
-
Ровно+28°... +12°
-
Симферополь+27°... +10°
-
Сумы+26°... +10°
-
Тернополь+27°... +11°
-
Харьков+27°... +9°
-
Херсон+28°... +9°
-
Хмельницкий+26°... +12°
-
Черкассы+27°... +10°
-
Чернигов+27°... +12°
-
Черновцы+28°... +11°