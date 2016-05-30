Украинских водителей на ключевых направлениях ожидает жара, местами +28°

13:46, 30 мая 2016
1125

Сегодня и завтра украинских водителей на большинстве направлений ожидает жаркая погода.

Фото УНИАН
В Украине жарко, но местами пройдут дожди / УНИАН

Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает умеренная облачность и небольшие дожди. Средняя температура на протяжении всей дороги +25°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать также жаркая погода, местами дожди.

В Индии из-за аномальной жары плавятся дороги (видео)

Желающим поехать с Киева до Львова понадобится кондиционер. Если в Киеве столбик термометра показывает 25 градусов, то начиная с Коростышева - все 28 градусов в тени. Завтра по этому маршруту местами пройдут дожди, умеренная облачность, но также будет жарко, днем - от +26°.

На трассе Киев-Одесса также уже по-летнему жарко. Если на Киевщине водителей будет сопровождать температура в 25 градусов, то южнее Умани - 28°. В самой Одессе сегодня +26 и небольшая облачность. Завтра на этом направлении возможны дожди, но прохладнее не будет.

Подробнее о погоде на самых популярных маршрутах узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео) В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео)
Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз) Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах
В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
Завтра местами в Украине будет по-летнему жарко Завтра местами в Украине будет по-летнему жарко
Опасные праздники: синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей Украине Опасные праздники: синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей Украине
Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
54 %
766 мм
3.3 м/с
2 %
Лента новостей