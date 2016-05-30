На юге Германии шторм превратил улицы в реки, уносящие дома и автомобили (фото, видео)

13:03, 30 мая 2016
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Из-за сильной непогоды в южных регионах ФРГ погибли не менее четырех человек. В некоторых районах зафиксированы самые крупные наводнения за два десятилетия, вызванные циклоном "Эльвира".

В федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ сильная непогода и наводнения оставили следы опустошения, погибли не менее четырех человек, имеются также пострадавшие, кроме того причинен значительный материальный ущерб, масштабы которого пока трудно оценить, сообщило земельное МВД утром в понедельник, 30 мая, передает русская редакция DW.

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Особенно трагичной стала гибель пожарного, пытавшегося спасти человека в швабском Гмюнде, который в итоге также погиб, отмечается в сообщении. В другом городе в затопленном подвале утонул 60-летний мужчина.

На видеоклипах и фотографиях, выложенных в социальных сетях, видно, как потоки воды смывают с улиц автомобили, нагромождают их друг на друга и швыряют их в витрины магазинов.

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