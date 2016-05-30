В Китае оползень похоронил заживо 6 человек
В воскресенье шесть человек были погребенными под руинами своих домов в Китае в результате схода оползня, который был вызван проливными дождями.
На месте ЧП работают спасатели.
Как сообщается, мощные ливни продолжаются более недели во многих регионах страны, передает РИА Новости.
Китай продолжает потерпать от наводнений
Метеорологи предупреждают об угрозе сильных наводнений на крупнейшей реке — Янцзы. Отметим, катастрофическое наводнение в 1998 году в районе Янцзы унесло жизни более чем 1,3 тыс людей.
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