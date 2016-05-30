В Китае оползень похоронил заживо 6 человек

В воскресенье шесть человек были погребенными под руинами своих домов в Китае в результате схода оползня, который был вызван проливными дождями.

REUTERS

На месте ЧП работают спасатели.

Как сообщается, мощные ливни продолжаются более недели во многих регионах страны, передает РИА Новости.

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Метеорологи предупреждают об угрозе сильных наводнений на крупнейшей реке — Янцзы. Отметим, катастрофическое наводнение в 1998 году в районе Янцзы унесло жизни более чем 1,3 тыс людей.