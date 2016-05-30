На севере Индии из-за тропического шторма погибли 12 человек

10:19, 30 мая 2016
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По меньшей мере 12 человек погибли, несколько десятков получили травмы в результате тропического шторма, обрушившегося минувшей ночью на штат Уттар-Прадеш на севере Индии. 

REUTERS
REUTERS

Об этом в понедельник сообщила полиция штата, передает ТАСС.

Ураган, сопровождавшийся ливнем и грозой, прошел по всей территории штата, срывая крыши домов, вырывая деревья, обрывая линии электропередач и затапливая низинные районы. На востоке штата погибли два человека. В центральной части в отдельных инцидентах молнией убило четверых человек. Из разных округов также поступают сообщения о трагических инцидентах, связанных с обрушением ветхих строений, например, о гибели двоих школьников в селе, на которых упали тяжелые школьные ворота.

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По оценкам правоохранительных органов, число погибших может быть значительно больше. Национальное метеорологическое управление предупредило о том, что дожди будут продолжаться в Уттар-Прадеше еще не менее 48 часов.

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