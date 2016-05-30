До конца недели в Украине будут идти дожди
На этой неделе украинцев ожидает дождливая погода с умеренной облачностью, местами грозы. В начале недели будет тепло, днем +24°...+27°, ближе к выходным похолодает до +20°...+22°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник, 30 мая, дожди пройдут почти на всей территории Украины. В западных областях ожидается умеренная облачность. Столбики термометра днем будут показывать 25-27 градусов тепла. На востоке дожди, до +26°.
Во вторник дожди ожидаются также во всех областях, местами грозы. На западе днем до +26°, на юге +26°...+28°. На востоке также тепло, +24°...+26°.
В Украине 30 мая будет по-летнему жарко, но пройдут дожди
В среду, в первый день лета, в западных регионах немного похолодает и пройдут дожди, температура днем до +24°. На юге также ожидается облачная дождливая погода, днем +23°, в центре и на востоке также будет дождливо, температура днем +24°...+26°.
В четверг на востоке и юге страны дождь, дневная температура +23°...+26°. На западе также ожидаются осадки и похолодает до +21°, в центре +22°, дожди.
В Украине 30 мая будет по-летнему жарко, но пройдут дожди
В пятницу почти на свой территории Украины ожидается дождливая погода, местами грозы. На востоке +22°, на юге +19°...+21°. В западных областях до +22°.
На выходных также пройдут дожди, дневная температура в субботу +20°...+22°, в воскресенье +21°...+25°.
Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°