Сегодня киевлян ожидает практически безоблачная погода, до +24°

Согласно прогнозу УНИАН Погода в понедельник, 30 мая, в Киеве днем будет по-летнему тепло и практически безоблачно.

В Киеве днрем до +24 градусов / ZN.UA

Температура днем +24°, к вечеру опустится до +20° и ожидается небольшая облачность. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с.

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Атмосферное давление 744 мм рт. ст.