Сегодня киевлян ожидает практически безоблачная погода, до +24°

08:32, 30 мая 2016
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Согласно прогнозу УНИАН Погода в понедельник, 30 мая, в Киеве днем будет по-летнему тепло и практически безоблачно. 

ZN.UA
В Киеве днрем до +24 градусов / ZN.UA

Температура днем +24°, к вечеру опустится до +20° и ожидается небольшая облачность. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с. 

В Украине 30 мая будет по-летнему жарко, но пройдут дожди

Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
54 %
766 мм
3.3 м/с
2 %
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