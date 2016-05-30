В Украине 30 мая будет по-летнему жарко, но пройдут дожди

В Украине сегодня, 30 мая, в большинстве регионов ожидается облачная, но теплая погода, пройдут дожди.

В Украине сегодня до +29° / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице в понедельник ожидается практически безоблачная погода, температура днем +24°, вечером +20°. Ветер восточный, до 4.5 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст.

Во Львове целый день будет ясно и безлоблачно, днем +27°, вечером +23°. Ветер восточный, до 2,6 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

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Небольшую облачность и дождь с грозой прогнозируют в Луцке, температура днем +25°, вечером +23°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-восточный и восточный, до 2.9 м/с.

В Виннице также ожидаются дожди, возможна гроза. Днем пасмурно и +22°, вечером +21°. Ветер северо-восточный, до 2.6 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

В Одессе днем небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура днем +24°, вечером +20°, ветер северо-западный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

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В Харькове в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура днем +25°, вечером +22°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер северо-восточный до 2,7 м/с.

В Днепре сегодня будет практически безоблачно. Температура днем +25°, вечером +20°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер северный, до 3 м/с.

В Симферополе в понедельник ожидается ливень. Температура днем +22°, вечером +17°. Ветер западный и юго-западный, до 5.8 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

Пасмурно будет и в Мариуполе, температура днем +23°, вечером +20° пройдет дождь, ветер юго-западный, до 6.2 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Краматорске в понедельник небольшая облачность, возможен дождь с грозой, днем +25°, вечером +21°, ветер северо-восточный, до 3.6 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Северодонецке сегодня также пройдет ливень. Температура днем +29°, вечером +21°. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер преимущественно восточный, до 6.9 м/с.