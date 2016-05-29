Почти по всей территории Украины объявлено "грозовое" предупреждение

Почти по всей территории Украины прогнозируется ухудшение погодных условий.

Ожидаются грозы, местами со шквалами до 15-20 м/сек / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Отмечается, что такие погодные условия, как сегодня, потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

"Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий", - говорится в сообщении.

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Так, по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются грозы, местами со шквалами до 15-20 м/сек.