Почти по всей территории Украины объявлено "грозовое" предупреждение
Почти по всей территории Украины прогнозируется ухудшение погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Отмечается, что такие погодные условия, как сегодня, потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
"Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий", - говорится в сообщении.
Умань страдает от непогоды, за несколько дней в городе выпала полуторамесячная норма осадков (видео)
Так, по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются грозы, местами со шквалами до 15-20 м/сек.
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