Почти по всей территории Украины объявлено "грозовое" предупреждение

15:19, 29 мая 2016
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Почти по всей территории Украины прогнозируется ухудшение погодных условий.

фото УНИАН
Ожидаются грозы, местами со шквалами до 15-20 м/сек / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Отмечается, что такие погодные условия, как сегодня, потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

"Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий", - говорится в сообщении.

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Так, по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются грозы, местами со шквалами до 15-20 м/сек.

Фото meteo.gov.ua
Фото meteo.gov.ua

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