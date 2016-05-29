В Европе десятки людей пострадали от ударов молнии

Один человек погиб и более сорока серьезно пострадали в результате ударов молнии в нескольких европейских странах.

Более сорока людей пострадали от молний / Скриншот

На юге Польше жертвой стихии стал турист, находившийся в походе в горах.

Еще трое альпинистов также пострадали от удара молнии, сообщил телеканалу TVN24 местный горноспасатель.

На северо-западе Парижа десять детей и один взрослый, отмечавшие день рождения, пострадали от удара молнии, после того как спрятались от грозы под деревом, передает Русская служба ВВС.

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Пострадавшим помог пожарный, который оказал им первую помощь. По словам властей, если бы он случайно не был поблизости, ситуация сложилась бы гораздо хуже.

В результате грозы и сильного ливня также был приостановлен матч Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос".

В немецкой коммуне Хопштедтен молния ударила в футбольное поле, где проходила игра детских команд. В результате пострадали 35 человек.

Госпитализированы трое взрослых, включая судью, у которого остановилось сердце.

Очевидец произошедшего подчеркнул, что перед ударом молнии на небе не было туч.

В середине мая от ударов молнии в Бангладеш погибли более 50 человек. Большинство были фермерами, работавшими в грозу на рисовых полях.