В Европе десятки людей пострадали от ударов молнии
Один человек погиб и более сорока серьезно пострадали в результате ударов молнии в нескольких европейских странах.
На юге Польше жертвой стихии стал турист, находившийся в походе в горах.
Еще трое альпинистов также пострадали от удара молнии, сообщил телеканалу TVN24 местный горноспасатель.
На северо-западе Парижа десять детей и один взрослый, отмечавшие день рождения, пострадали от удара молнии, после того как спрятались от грозы под деревом, передает Русская служба ВВС.
В Германии из-за удара молнии в футбольное поле пострадали 30 детей
Пострадавшим помог пожарный, который оказал им первую помощь. По словам властей, если бы он случайно не был поблизости, ситуация сложилась бы гораздо хуже.
В результате грозы и сильного ливня также был приостановлен матч Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос".
В немецкой коммуне Хопштедтен молния ударила в футбольное поле, где проходила игра детских команд. В результате пострадали 35 человек.
Госпитализированы трое взрослых, включая судью, у которого остановилось сердце.
Очевидец произошедшего подчеркнул, что перед ударом молнии на небе не было туч.
В середине мая от ударов молнии в Бангладеш погибли более 50 человек. Большинство были фермерами, работавшими в грозу на рисовых полях.
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