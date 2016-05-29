Из-за наводнений в Техасе погибли четыре человека

В результате проливных дождей и затоплений в Техасе погибли четыре человека, еще двое числятся в списках пропавших без вести.

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Тела двух пропавших автомобилистов были обнаружены в сельской местности между Остином и Хьюстоном. До этого были найдены тела еще двоих человек в затопленных машинах, передает Gazeta.ru по информации Associated Press.

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Местные чиновники сообщили, что в регионе продолжаются поисковые мероприятия.