Из-за наводнений в Техасе погибли четыре человека

02:48, 29 мая 2016
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В результате проливных дождей и затоплений в Техасе погибли четыре человека, еще двое числятся в списках пропавших без вести.

Скріншот
Скріншот

Тела двух пропавших автомобилистов были обнаружены в сельской местности между Остином и Хьюстоном. До этого были найдены тела еще двоих человек в затопленных машинах, передает Gazeta.ru по информации Associated Press.

На Шри-Ланке из-за наводнений и оползней погибли 100 человек, еще столько же пропали без вести (фото)

Местные чиновники сообщили, что в регионе продолжаются поисковые мероприятия.

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