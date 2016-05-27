В Украине на выходных будет по-летнему тепло, но пройдут дожди
В Украине завтра ожидается теплая погода, во многих городах пройдут дожди, местами грозы.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, на выходных в Киеве будет облачно и пройдут дожди. В субботу ночью +17°, днем +21° и пройдет дождь, возможна гроза. В воскресенье киевлянам также обещают осадки, но будет тепло, до +25.°
Во Львове в субботу и воскресенье ожидается практически безоблачная погода до +26°. В Луцке небольшая облачность, в субботу в течение суток +14°...+25°, в воскресенье ночью +15° ночью и +26° днем, возможен дождь. В Виннице также будет облачно. В субботу до +24°, в воскресенье до +23°.
Погода в Украине 27 мая: ожидаются дожди с грозой
В Одессе в субботу ожидается ливень, температура ночью +13° днем +22°. В воскресенье наступит ясная погода, но возможны осадки, температура ночью +16° днем +25°.
В Харькове завтра небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, в воскресенье ожидаются дожди с грозами, ночью +17° днем +26°. В Днепре на выходных также пройдут дожди, в субботу и воскресенье до +24°.
В Симферополе завтра ожидается небольшая облачность, температура ночью +11° днем +22°, на воскресенье обещают ливни и пасмурную погоду. Температура ночью +14° днем +20°. В Мариуполе в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +24°, в воскресенье пасмурно и дождь, возможно ливень, ночью +16° днем +21°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье также будет тепло, до +24°.
УНИАН представляет свой погодный сервис
Погода на курортах
В Буковеле на выходных будет тепло и практически безоблачно. В субботу до +20°, в воскресенье до +21°. Но ночью прохладно, от +10°. В Моршине на Львовщине также будет ясно и практически безоблачно. В субботу ночью +11°, днем +24°. В воскресенье также будет тепло, до +22°.
В Трускавце завтра и послезатра будет ясно. В субботу до +24°, в воскресенье до +25°. В Сваляве небольшая облачность, в субботу +23°, в воскресенье до +25°.
В Затоке завтра ожидается небольшой дождь, температура до +21°, в воскресенье небольшая облачность и +22°. В Бердянске на выходных ожидается практически безоблачна погода, температура до +22°, но в воскресенье может пройти дождь, температура до +21°.
Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°