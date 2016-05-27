В Украине на выходных будет по-летнему тепло, но пройдут дожди

В Украине завтра ожидается теплая погода, во многих городах пройдут дожди, местами грозы.

Украинцев на выходных ожидает теплая погода, но пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, на выходных в Киеве будет облачно и пройдут дожди. В субботу ночью +17°, днем +21° и пройдет дождь, возможна гроза. В воскресенье киевлянам также обещают осадки, но будет тепло, до +25.°

Во Львове в субботу и воскресенье ожидается практически безоблачная погода до +26°. В Луцке небольшая облачность, в субботу в течение суток +14°...+25°, в воскресенье ночью +15° ночью и +26° днем, возможен дождь. В Виннице также будет облачно. В субботу до +24°, в воскресенье до +23°.

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В Одессе в субботу ожидается ливень, температура ночью +13° днем +22°. В воскресенье наступит ясная погода, но возможны осадки, температура ночью +16° днем +25°.

В Харькове завтра небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, в воскресенье ожидаются дожди с грозами, ночью +17° днем +26°. В Днепре на выходных также пройдут дожди, в субботу и воскресенье до +24°.

В Симферополе завтра ожидается небольшая облачность, температура ночью +11° днем +22°, на воскресенье обещают ливни и пасмурную погоду. Температура ночью +14° днем +20°. В Мариуполе в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +24°, в воскресенье пасмурно и дождь, возможно ливень, ночью +16° днем +21°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье также будет тепло, до +24°.

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Погода на курортах

В Буковеле на выходных будет тепло и практически безоблачно. В субботу до +20°, в воскресенье до +21°. Но ночью прохладно, от +10°. В Моршине на Львовщине также будет ясно и практически безоблачно. В субботу ночью +11°, днем +24°. В воскресенье также будет тепло, до +22°.

В Трускавце завтра и послезатра будет ясно. В субботу до +24°, в воскресенье до +25°. В Сваляве небольшая облачность, в субботу +23°, в воскресенье до +25°.

В Затоке завтра ожидается небольшой дождь, температура до +21°, в воскресенье небольшая облачность и +22°. В Бердянске на выходных ожидается практически безоблачна погода, температура до +22°, но в воскресенье может пройти дождь, температура до +21°.