Атмосфера Земли нагревается гораздо стремительнее, чем предполагалось ранее - ученые

Рекордные температуры на планете за последние несколько лет предполагают пересмотр в сторону увеличения оценок влияния выбросов углекислого газа на глобальное потепление за последние сто лет.

Оценка глобального потепления может быть занижена / NASA/GSFC

Об этом говорится в статье New Scientist. Её авторы выяснили, что Земля может нагреваться гораздо интенсивнее, чем предполагалось ранее.

"За последние несколько лет ряд исследователей пришли к выводу, что уровень углекислого газа в атмосфере производит менее сильное влияние на потепление, чем предполагалось ранее. Но эти исследования проводились в конце периода незначительного потепления. Учитывают ли эти результаты рекордные температуры 2014, 2015 и 2016 годов?", - отмечается в статье.

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Чтобы это выяснить, New Scientist пообщался с теми, кто проводил исследования, узнав у них, как последние данные о температурах повлияют на результаты, исходя из их моделей.

Одно из резонансных исследование 2013 года показало, что удвоение количества углекислого газа, которое повлечет стремительное потепление, начнется при росте глобальной температуры по сравнению в индустриальной эпохой на 1.3°С, что значительно меньше, чем большинство предыдущих оценок. Это будет означать, что у человечества все еще есть шанс ограничить глобальное потепление ниже “опасной” точки 2 °С, говорится в статье.

По словам Пирса Форстера из Лидского университета в Британии, это исследование проводилось до того, как уровень глобальной температуры пробил отметку 1 °C выше доиндустриального уровня. Если бы исследование 2013 года повторилось с учетом последних показателей, в результате вышла бы цифра в 1.6 °C.

"Возможно, показатель 1.6 °C находится ближе "истинному", - отметил ученый.

В 2014 году Дрю Шинделл из Университета Дьюка пришел к выводу, что немедленное потепление в ответ на удвоение СО2 начнется с отметки около 1,7 °С. Исследование 2015 года с участием Гэвин Шмидт из Института космических исследований НАСА имени Годдарда в Нью-Йорке получил тот же результат. И в этом году, Труди Сторелвмо из Йельского университета заявил о тревожной отметке в 2 °С.

Как сообщал УНИАН, геофизики из США обнаружили на Марсе свидетельства существования ледникового периода, а сейчас планета, по мнению ученых, выходит из него и переходит в фазу глобального потепления.