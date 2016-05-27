Китай продолжает потерпать от наводнений
На большей части территории Китая продолжаются сильные ливни, неся за собой наводнения и вынуждая местное население эвакуироваться.
За неделю от разгула стихии в юго-западной провинции Гуйчжоу пострадало свыше 70 тыс. человек и 3300 га сельхозугодий, повреждено более 2300 домов. Предварительный ущерб, нанесенный непогодой, оценивается в 7,6 млн долларов США, передает Синьхуа.
В Китае из-за наводнений на четырех водохранилищах произошли прорывы, разрушены тысячи домов
За последнюю неделю от проливных дождей в провинции Хунань (центральный Китай) пострадало более 27 тыс. человек. На северо-западе и юго-востоке провинции разрушено 1826 домов. Приостановлены занятия в некоторых школах. На участок автотрассы рядом с уездом Гуйдун сошел оползень, на расчистку завалов после которого уйдет около 20 дней.
Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР предупреждает о значительном повышении уровня воды в реках Янцзы, Сунхуацзян (Сунгари), Хуанхэ и Чжуцзян.
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