В России горит 40 тысяч гектаров леса

Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась более чем втрое, до 40,4 тысячи гектаров, а в Амурской области почти в девять раз, до 9,8 тысячи гектаров, сообщает подведомственная Рослесхозу служба "Авиалесоохрана".

В России продолжают гореть леса / kazanfirst.ru

"На 00:00 мск (00:00 по Киеву) 27.05.2016 на территории Российской Федерации действовало 72 лесных пожара на общей площади 40 398 га, в том числе 11 пожаров на землях лесного фонда на площади 17 945 га (Республика Бурятия); 12 пожаров на землях лесного фонда на площади 10 941 га (Забайкальский край); девять пожаров на землях лесного фонда на площади 9 813 га (Амурская область)", - говорится в сообщении.

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Днем ранее служба сообщала, что в Амурской области огнем охвачено более 87 тыс. га, а в целом по стране - 129 тыс. га, передает ТАСС.

Всего же за сутки было потушено 93 лесных пожара на площади 92 тысячи гектаров. В борьбе с огнем задействовано почти 600 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных "Авиалесоохраны", которые работают в Амурской области, Забайкальском крае, Туве и Бурятии.

В Амурской области, Забайкальском крае и Бурятии сохраняется режим ЧС.