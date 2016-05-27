В России горит 40 тысяч гектаров леса
Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась более чем втрое, до 40,4 тысячи гектаров, а в Амурской области почти в девять раз, до 9,8 тысячи гектаров, сообщает подведомственная Рослесхозу служба "Авиалесоохрана".
"На 00:00 мск (00:00 по Киеву) 27.05.2016 на территории Российской Федерации действовало 72 лесных пожара на общей площади 40 398 га, в том числе 11 пожаров на землях лесного фонда на площади 17 945 га (Республика Бурятия); 12 пожаров на землях лесного фонда на площади 10 941 га (Забайкальский край); девять пожаров на землях лесного фонда на площади 9 813 га (Амурская область)", - говорится в сообщении.
Министр экологии запретил вырубку лесов в заповедниках и национальных природных парках
Днем ранее служба сообщала, что в Амурской области огнем охвачено более 87 тыс. га, а в целом по стране - 129 тыс. га, передает ТАСС.
Всего же за сутки было потушено 93 лесных пожара на площади 92 тысячи гектаров. В борьбе с огнем задействовано почти 600 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных "Авиалесоохраны", которые работают в Амурской области, Забайкальском крае, Туве и Бурятии.
В Амурской области, Забайкальском крае и Бурятии сохраняется режим ЧС.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +12°
-
Днепр+27°... +10°
-
Донецк+27°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запорожье+28°... +11°
-
Ивано-Франковск+28°... +9°
-
Киев+27°... +13°
-
Кировоград+28°... +10°
-
Луганск+27°... +8°
-
Луцк+28°... +11°
-
Львов+26°... +9°
-
Николаев+28°... +8°
-
Одесса+25°... +8°
-
Полтава+27°... +12°
-
Ровно+28°... +12°
-
Симферополь+27°... +10°
-
Сумы+26°... +10°
-
Тернополь+27°... +11°
-
Харьков+27°... +9°
-
Херсон+28°... +9°
-
Хмельницкий+26°... +12°
-
Черкассы+27°... +10°
-
Чернигов+27°... +12°
-
Черновцы+28°... +11°