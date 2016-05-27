У берегов Фиджи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в пятницу в Тихом океане у берегов Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Информации разрушениях не поступало / world-atlas.ru

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 424 км к юго-востоку от столицы государства - города Сувы. Очаг землетрясения залегал на глубине 572,1 км, передает ТАСС.

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Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Республика Фиджи расположена более чем на 300 островах в южной части Тихого океана. В стране проживают около 890 тысяч человек.