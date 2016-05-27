В Киеве сегодня по-летнему тепло, дожди не прогнозируются

В Киеве в пятницу, 27 мая, ожидается теплая летняя погода, температура до +23°.

Киевлян ожидает теплая погода / olegasphoto.blogspot.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице в пятницу ожидается практически безоблачная погода.

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Температура днем +23°, вечером +19° и небольшая облачность

Ветер северный, до 4.3 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.