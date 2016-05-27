В Киеве сегодня по-летнему тепло, дожди не прогнозируются
В Киеве в пятницу, 27 мая, ожидается теплая летняя погода, температура до +23°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице в пятницу ожидается практически безоблачная погода.
Погода в Украине 27 мая: ожидаются дожди с грозой
Температура днем +23°, вечером +19° и небольшая облачность
Ветер северный, до 4.3 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°
Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 54 %
Давление: 766 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:11
Закат 20:02
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