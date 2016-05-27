Погода в Украине 27 мая: ожидаются дожди с грозой

08:13, 27 мая 2016
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В Украине сегодня, 27 мая, в большинстве регионов ожидается облачная, но теплая погода, пройдут дожди.

REUTERS
REUTERS

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице в пятницу ожидается практически безоблачная погода, температура днем +23°, вечером +19°. Ветер северный, до 4.3 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Во Львове небольшая облачность, возможен дождь с грозой, днем +21°, вечером +19°. Ветер северный, до 2 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

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В Одессе днем небольшая облачность, температура +22°, вечером +15°, ветер восточный и южный, до 3.9 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Харькове в пятницу также будет облачно, возможен дождь, температура днем +24°, вечером +19°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-восточный до 2 м/с.

В Днепре сегодня будет пасмурно, возможен дождь с грозой. Температура днем +24°, вечером +18°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст. Ветер северо-западный, до 2.2 м/с.

УНИАН представляет свой погодный сервис

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями. Температура днем +20°, вечером +14°. Ветер северо-западный, до 3,4 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. 

Облачно с прояснениями будет и в Мариуполе, температура днем +22°, вечером +17°, ветер преимущественно южный, до 2,5 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. 

В Краматорске в пятницу небольшая облачность, возможен дождь, днем +26°, вечером +19°, ветер юго-западный, до 2.7 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. 

В Северодонецке сегодня будет практически безоблачно, но вероятны осадки (48%). Температура днем +26°, вечером +19°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. Ветер преимущественно южный, до 2.7 м/с. 

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