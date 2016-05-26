Погода в Киеве: в столице завтра +23°, осадков не прогнозируют

В Киеве завтра, 27 мая, ожидается практически безоблачная погода.

Завтра в столице до 23 тепла / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице завтра, в пятницу, будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°.

Читайте также В большинстве регионов Украины завтра будет облачно, местами пройдут дожди

Осадков не ожидается. Вечером будет облачно с прояснениями, +20°

Ветер северный, до 3.7 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.