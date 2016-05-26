Погода в Киеве: в столице завтра +23°, осадков не прогнозируют

19:30, 26 мая 2016
1298

В Киеве завтра, 27 мая, ожидается практически безоблачная погода.

Завтра в столице до 23 тепла / УНИАН
Завтра в столице до 23 тепла / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице завтра, в пятницу, будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°. 

В большинстве регионов Украины завтра будет облачно, местами пройдут дожди

Осадков не ожидается. Вечером будет облачно с прояснениями, +20°

Ветер северный, до 3.7 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украину идет настоящая жара (карта) В Украину идет настоящая жара (карта)
В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео) В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
Завтра в Украине будет тепло и солнечно, местами - дожди Завтра в Украине будет тепло и солнечно, местами - дожди
Опасные праздники: синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей Украине Опасные праздники: синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей Украине
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
54 %
766 мм
3.3 м/с
2 %
Лента новостей