В большинстве регионов Украины завтра будет облачно, местами пройдут дожди

В Украине завтра, 27 мая, в большинстве регионов ожидается облачная погода, температура от +10° до +27°.

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Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице завтра, в пятницу, ожидается практически безоблачная погода, температура ночью +15°, днем +22°. Ветер северный, до 3.3 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Во Львове завтра ночью будет ясно и +12°, днем немного облачно, +22°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 1.9 м/с. Вероятность осадков 21%. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

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В Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°, ветер северный и восточный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Харькове в пятницу ожидается небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +15°, днем +24°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер утром северо-восточный, днем северо-западный, до 2 м/с.

Небольшая облачность ожидается в Днепре. Днем возможен дождь с грозой. Температура ночью +15°, днем +25°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст. Ветер северный и северо-западный, до 1.9 м/с.

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В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, вероятность осадков 43%. Температура ночью +10°, днем +18°. Ветер северо-восточный и северо-западный, до 4 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

Облачно будет и в Мариуполе, температура ночью +15°, днем +22°, ветер преимущественно южный, до 2 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. Вероятность дождя 28%.

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В Краматорске в пятницу возможен дождь с грозой, ночью +13°, днем +27°, ветер южный, до 1.8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, но вероятны осадки (48%). Температура ночью +13°, днем +27°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер преимущественно южный, до 2.5 м/с.