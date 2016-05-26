В большинстве регионов Украины завтра будет облачно, местами пройдут дожди
В Украине завтра, 27 мая, в большинстве регионов ожидается облачная погода, температура от +10° до +27°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице завтра, в пятницу, ожидается практически безоблачная погода, температура ночью +15°, днем +22°. Ветер северный, до 3.3 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Во Львове завтра ночью будет ясно и +12°, днем немного облачно, +22°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 1.9 м/с. Вероятность осадков 21%. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
В столице сегодня +21, возможна гроза
В Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°, ветер северный и восточный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
В Харькове в пятницу ожидается небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +15°, днем +24°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер утром северо-восточный, днем северо-западный, до 2 м/с.
Небольшая облачность ожидается в Днепре. Днем возможен дождь с грозой. Температура ночью +15°, днем +25°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст. Ветер северный и северо-западный, до 1.9 м/с.
УНИАН представляет свой погодный сервис
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, вероятность осадков 43%. Температура ночью +10°, днем +18°. Ветер северо-восточный и северо-западный, до 4 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Облачно будет и в Мариуполе, температура ночью +15°, днем +22°, ветер преимущественно южный, до 2 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. Вероятность дождя 28%.
Сегодня в Украине ожидается облачная погода до +25°, местами пройдут дожди
В Краматорске в пятницу возможен дождь с грозой, ночью +13°, днем +27°, ветер южный, до 1.8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, но вероятны осадки (48%). Температура ночью +13°, днем +27°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер преимущественно южный, до 2.5 м/с.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +12°
-
Днепр+27°... +10°
-
Донецк+27°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запорожье+28°... +11°
-
Ивано-Франковск+28°... +9°
-
Киев+27°... +13°
-
Кировоград+28°... +10°
-
Луганск+27°... +8°
-
Луцк+28°... +11°
-
Львов+26°... +9°
-
Николаев+28°... +8°
-
Одесса+25°... +8°
-
Полтава+27°... +12°
-
Ровно+28°... +12°
-
Симферополь+27°... +10°
-
Сумы+26°... +10°
-
Тернополь+27°... +11°
-
Харьков+27°... +9°
-
Херсон+28°... +9°
-
Хмельницкий+26°... +12°
-
Черкассы+27°... +10°
-
Чернигов+27°... +12°
-
Черновцы+28°... +11°