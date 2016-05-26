На Шри-Ланке из-за наводнений и оползней погибли 100 человек, еще столько же пропали без вести (фото)

Сильный шторм, который бушевал на Шри-Ланке с 15 мая, нанес огромный ущерб по районам страны и вызвал серьезные наводнения и смертельные оползни.

По данным Центра управления бедствий, текущее число погибших составляет 101 и еще 100 человек из района Кегали до сих пор отсутствуют. Парламент страны созвал заседание 25 мая, за неделю до истечения срока, чтобы обсудить необходимые меры по восстановлению пострадавший районов, передает The Watchers.

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Наводнения и оползни, вызванные тропическим циклоном Роану, уничтожили многочисленные дома, затоплены целые деревни в 22 районах Шри-Ланки. По состоянию на 22 мая, 237 240 человек были вынуждены покинуть свои дома и искали убежища в 376 безопасных местах, таких как местные лагеря, школы и храмы, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По меньшей мере, 503 домов были разрушены и 3 793 пострадали в некоторой степени повреждения.