Ученые показали разряд молнии со скоростью 700 кадров в секунду (видео)

Ученые из Технологического института Флориды сняли разряд молнии во время грозы со скоростью 7000 кадров в секунду.

Скриншот

Замедленную съемку погодного явления института опубликовал на своей канале в Youtube.

"Профессор Нингью Лю из Лаборатории геокосмической физики поймал прекрасную молнию из недавнего шторма. Она записана на скорости в 7000 кадров в секунду, а скорость воспроизведения составляет 700 кадров в секунду", - говорится в описанни.

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На видео видно отлетающие от молнии «кусочки» зарядов, взрыв после попадания в землю и всю мощь этого этого пугающего природного явления.