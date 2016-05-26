В Забайкалье горит священный для буддистов национальный парк

Пожар на площади 40 га, который возник накануне из-за грозы, тушат в национальном парке "Алханай" в Забайкальском крае, сообщила в четверг администрация национального парка.

Причиной пожара в парке стала сухая гроза / rulandinfo.ru

"Пожар зафиксирован в среду в местности Дыбыкса. Его площадь составляет 40 гектаров. В тушении участвуют 77 человек, задействовано 17 единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стала сухая гроза", - сказал замдиректора парка Сергей Тархов, передает ТАСС.

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Очаг пожара находится в труднодоступной местности вблизи паломнической тропы Большое Гороо, его тушение осложняют рельеф местности и отсутствие дорог. "Ущерб лесному фонду не нанесен, так как пожар возник на старых горельниках, среди каменных россыпей", - подчеркнули в администрации.

Руководство парка "Алханай" напомнило, что пребывание людей в лесах запрещено из-за действующего в регионе режима чрезвычайной ситуации. "Однако несколько паломников были замечены на тропе и остановлены, поскольку их пребывание представляет реальную угрозу возникновения пожаров. В прошлые годы были случаи пожаров на остановках паломников, которые возжигают лампадки и оставляют их в местах поклонения", - добавили в администрации парка.

Гора Алханай - один из почитаемых объектов северного буддизма. Считается, что эта вершина является местом посещения Всевышним мира людей. Главным покровителем самой высокой точки Алханая является божество Дэмчог - один из пяти главных будд, имя которого в переводе с тибетского означает "Вечное благо".

В 1999 году в районе горы образован национальный парк "Алханай" - единственный в России комплекс культовых буддийских и природных памятников. Парк общей площадью 138 тысяч гектаров находится на южном склоне Могойтуйского хребта. На его территории расположены целебные источники.