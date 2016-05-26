В Китае из-за наводнений на четырех водохранилищах произошли прорывы, разрушены тысячи домов

09:40, 26 мая 2016
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Наводнения, вызванные продолжительными ливневыми дождями, разрушили 1826 домов в провинции Хунань (Центральный Китай). 

REUTERS
REUTERS

На четырех крупных водохранилищах произошли прорывы воды.

В провинции закрыта часть школ. Эвакуированы более 27 тыс. человек. В уезде Гуйдун той же провинции вызванный осадками оползень завалил скоростное шоссе, передает ТАСС по информации Синьхуа.

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая от недельных дождей пострадали более 70 тыс. местных жителей, около семи тысяч нуждаются в срочной помощи. Разрушены и повреждены более 2,3 тыс. жилищ. Прямой экономический ущерб провинции составил 50 млн юаней ($7,6 млн).

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Государственная служба контроля за паводками и засухой предупредила о возможности еще более мощных наводнений вдоль рек Янцзы, Сунхуацзян, Хуайхэ и Чжуцзян.

Китайские метеорологи связывают продолжительные ливни и наводнения с климатическим эффектом Эль-Ниньо - повышением температуры воды в тропической зоне Тихого океана. Нынешний фронт непогоды, по их словам, похож на тот, который вызвал катастрофические наводнения в бассейне крупнейшей китайской реки Янцзы в 1998 году. Тогда погибли 1320 человек.

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