В столице сегодня +21, возможна гроза

В Киеве в четверг, 26 мая, ожидается небольшая облачность, возможна гроза.

В Киеве ожидается облачная погода / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице сегодня ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура утром +17°, днем +21°. К вечеру станет практически безоблачно, +18°.

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Ветер северный и северо-восточный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст.