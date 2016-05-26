В столице сегодня +21, возможна гроза

09:23, 26 мая 2016
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В Киеве в четверг, 26 мая, ожидается небольшая облачность, возможна гроза.

Фото УНИАН
В Киеве ожидается облачная погода / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице сегодня ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура утром +17°, днем +21°. К вечеру станет практически безоблачно, +18°.

Сегодня в Киеве пройдет небольшой дождь, температура до +20°

Ветер северный и северо-восточный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст.

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