По американским штатам прошлись 26 торнадо, пострадали Канзас, Оклахома, Техас и Колорадо (видео)
Сильные грозы ударили по Великим равнинам в США. В пяти штатах зафиксировали 26 торнадо. Как минимум 12 прошлись по Канзасу, остальные - в Мичигане, Оклахоме, Техасе и Колорадо.
Ожидается, что сложные погодные условия будут продолжаться до конца недели, сообщает The Watchers.
В Тернопольской области пронесся смерч (видео)
В Канзасе мощная гроза с несколькими торнадо проходила мимо Додж-Сити. Большой торнадо здесь повредил шесть домов, возникли сбои с подачей электроэнергии. По сообщению Associated Press, два человека получили тяжелые ранения.
Большой Торнадо также был замечен рядом Скотт-Сити, но к сачастью, обошлось без серьезных повреждений.
В городе Хойзингстон штата Канзас порывы ветра достигали 90 - 100 км/ч. Повреждены крыши домов и линии электропередачи. В Грейт Бенде сильные дожди вызвали наводнение. Уровень воды на некоторых дорогах достигал 15-30 см.
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