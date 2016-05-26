В Украине сегодня ожидается облачный, но теплый день, местами дожди
В Украине в четверг, 26 мая, в большинстве регионов ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Температура до +26°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице сегодня ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура утром +17°, днем +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Во Львове сегодня небольшая облачность, днем +21°, вечером +19°. Ветер северный, до 2.6 м/с. Вероятность осадков 14%. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
В столице завтра ожидается облачная погода
В Одессе пройдут ливни, температура днем +19°, вечером +15°, ветер северный, до 4.4 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
В Харькове в четверг будет облачно с прояснениями, температура днем +24°, вечером +19°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3.1 м/с.
Небольшая облачность ожидается и в Днепре. Днем пройдет небольшой дождь. Температура днем +20°, вечером +18°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер утром северо-восточный, к вечеру сменится на северо-западный, до 3.2 м/с.
В Симферополе будет пасмурно, пройдут дожди и возможен ливень. Температура ночью +12°, днем +18°. Ветер юго-восточный, до 1.6 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Облачно с прояснениями будет в Мариуполе, температура днем +22°, вечером +17°, ветер утром восточный сменится на северо-западный к вечеру, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. Вероятность дождя 32%.
В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, днем +26°, днем +19°, ветер северо-восточный, до 3 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Вероятность осадков 27%.
УНИАН представляет свой погодный сервис
В Северодонецке сегодня будет облачно с прояснениями, вероятность осадков 31%. Температура днем +26°, вечером +18°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северный и восточный, до 3.3 м/с.
Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°