В Украине сегодня ожидается облачный, но теплый день, местами дожди

В Украине в четверг, 26 мая, в большинстве регионов ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Температура до +26°.

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Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице сегодня ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура утром +17°, днем +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст.

Во Львове сегодня небольшая облачность, днем +21°, вечером +19°. Ветер северный, до 2.6 м/с. Вероятность осадков 14%. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

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В Одессе пройдут ливни, температура днем +19°, вечером +15°, ветер северный, до 4.4 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Харькове в четверг будет облачно с прояснениями, температура днем +24°, вечером +19°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3.1 м/с.

Небольшая облачность ожидается и в Днепре. Днем пройдет небольшой дождь. Температура днем +20°, вечером +18°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер утром северо-восточный, к вечеру сменится на северо-западный, до 3.2 м/с.

В Симферополе будет пасмурно, пройдут дожди и возможен ливень. Температура ночью +12°, днем +18°. Ветер юго-восточный, до 1.6 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

Облачно с прояснениями будет в Мариуполе, температура днем +22°, вечером +17°, ветер утром восточный сменится на северо-западный к вечеру, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. Вероятность дождя 32%.

В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, днем +26°, днем +19°, ветер северо-восточный, до 3 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Вероятность осадков 27%.

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В Северодонецке сегодня будет облачно с прояснениями, вероятность осадков 31%. Температура днем +26°, вечером +18°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северный и восточный, до 3.3 м/с.