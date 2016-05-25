В столице завтра ожидается облачная погода

19:41, 25 мая 2016
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В четверг, 26 мая, в столице будет облачно, температура до 21° тепла.

Фото УНИАН
В Киеве завтра будет облачно / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°. Вероятность осадков 24%.

26 мая в Украине пройдут дожди и ливни

Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с., атмосферное давление 740 мм рт. ст.

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