26 мая в Украине пройдут дожди и ливни
В Украине завтра, 26 мая, в большинстве регионов пройдут дожди, местами ливни. температура от +11° до +24°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в столице завтра ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°, возможен дождь. Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Во Львове завтра ночью будет ясно и +11°, днем немного облачно, +21°. Ветер северный и северо-западный, до 3.2 м/с. Вероятность осадков 23%. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Сегодня в Киеве пройдет небольшой дождь, температура до +20°
В Одессе завтра пройдут ливни, температура ночью +11°, днем +18°, ветер северо-восточный, до 4.1 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
В Харькове в четверг будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4.1 м/с.
Небольшая облачность ожидается в Днепре. Днем возможен дождь. Температура днем +14°, днем +23°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер утром северо-восточный, к вечеру сменится на северный, до 3.2 м/с.
В Симферополе будет пасмурно, пройдут дожди и возможен ливень. Температура ночью +12°, днем +18°. Ветер юго-восточный, до 1.6 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт. ст.
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Пасмурно будет и в Мариуполе, температура ночью +14°, днем +22°, ветер преимущественно восточный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. Вероятность дождя 35%.
В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, ветер восточный и северо-восточный, до 2 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура ночью +13°, днем +24°. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 1.8 м/с.
Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°