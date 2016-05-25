В Ереване штормовой ветер сорвал крышу с пятиэтажки (фото)

12:53, 25 мая 2016
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Пронесшийся над Ереваном штормовой ветер сорвал крышу с одного из домов.

news.am
news.am

Жильцы дома отметили, что дождь, последовавший за унесшим крышу ветром, залил квартиры, сообщает news.am.

«Я недавно завершил ремонт. Теперь все испорчено», - отметил житель 5-го этажа Сурен Тоноян.

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Жители квартиры номер 12 оказались в весьма неприятном положении, оказавшись в прямом смысле без крыши над головой. Представители кондоминиума посоветовали им обратиться в мэрию и районную администрацию.

news.am
news.am

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