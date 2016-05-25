Вулкан Синабунг в Индонезии продолжает извергаться (фото)
Вулкан Синабунг в Южной Суматре (Индонезия) сегодня, 25 мая, продолжает выбрасывать столбы пепла после начавшегося на прошлой неделе извержения.
Фото извержения опубликовал Reuters.
Синабунг – один из 130 активных вулканов в Индонезии, расположенных на так называемом Огненном круге – вулканическом поясе вокруг бассейна Тихого океана.
В Индонезии из-за извержения вулкана погибли 16 человек
Он бездействовал в течение четырех столетий и проснулся в 2010 году, когда погибли два человека. При извержении в 2014 году погибли 16 человек.
Как сообщал УНИАН, в результате этого извержения погибли по меньшей мере семь человек. Все жертвы извержения работали на фермах в селе Гамбера, примерно в 4 км от склона и в пределах опасной зоны.
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