Вулкан Синабунг в Индонезии продолжает извергаться (фото)

Вулкан Синабунг в Южной Суматре (Индонезия) сегодня, 25 мая, продолжает выбрасывать столбы пепла после начавшегося на прошлой неделе извержения.

REUTERS

Фото извержения опубликовал Reuters.

Синабунг – один из 130 активных вулканов в Индонезии, расположенных на так называемом Огненном круге – вулканическом поясе вокруг бассейна Тихого океана.

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Он бездействовал в течение четырех столетий и проснулся в 2010 году, когда погибли два человека. При извержении в 2014 году погибли 16 человек.

Как сообщал УНИАН, в результате этого извержения погибли по меньшей мере семь человек. Все жертвы извержения работали на фермах в селе Гамбера, примерно в 4 км от склона и в пределах опасной зоны.