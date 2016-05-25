В Японии 100 тысяч домов повреждены из-за землетрясений

Более 102 тыс. домов были повреждены в префектурах Кумамото и Оита на юго-западном японском острове Кюсю в результате сильных землетрясений 14 и 15 апреля.

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Об этом сообщила администрация префектуры Кумамото.

По ее данным, полностью разрушены более 8 тыс. построек, около 20 тыс. частично разрушены, еще более чем в 70 тыс. случаев отмечены отдельные повреждения.

Осмотр всех зданий до сих пор не завершен, так что у специалистов сохраняются опасения относительно безопасности и других домов, сообщает ТАСС.

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Первая серия подземных толчков произошла на Кюсю 14 апреля, тогда магнитуда самого сильного землетрясения достигала 6,5. Вечером следующего дня там произошла серия более мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,3. В результате оползней и обрушения домов погибли 49 человек, свыше 340 жителей префектуры Кумамото пострадали. Еще 20 человек умерли в эвакуационных пунктах от стрессов и болезней.

Повторные толчки на Кюсю фиксируются до сих пор. По данным сейсмологов, с 14 апреля здесь отмечено более 1,5 тыс. ощутимых человеком землетрясений магнитудой более 1.