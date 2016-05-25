В Японии 100 тысяч домов повреждены из-за землетрясений

09:49, 25 мая 2016
465

Более 102 тыс. домов были повреждены в префектурах Кумамото и Оита на юго-западном японском острове Кюсю в результате сильных землетрясений 14 и 15 апреля. 

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщила администрация префектуры Кумамото.

По ее данным, полностью разрушены более 8 тыс. построек, около 20 тыс. частично разрушены, еще более чем в 70 тыс. случаев отмечены отдельные повреждения.

Осмотр всех зданий до сих пор не завершен, так что у специалистов сохраняются опасения относительно безопасности и других домов, сообщает ТАСС.

Число жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 480 человек

Первая серия подземных толчков произошла на Кюсю 14 апреля, тогда магнитуда самого сильного землетрясения достигала 6,5. Вечером следующего дня там произошла серия более мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,3. В результате оползней и обрушения домов погибли 49 человек, свыше 340 жителей префектуры Кумамото пострадали. Еще 20 человек умерли в эвакуационных пунктах от стрессов и болезней.

Повторные толчки на Кюсю фиксируются до сих пор. По данным сейсмологов, с 14 апреля здесь отмечено более 1,5 тыс. ощутимых человеком землетрясений магнитудой более 1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня будет тепло и без осадков В Киеве сегодня будет тепло и без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
54 %
766 мм
3.3 м/с
2 %
Лента новостей