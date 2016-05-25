На севере Индии 12 часов бушевала песчаная буря, погибли девять человек

09:19, 25 мая 2016
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Девять человек погибли в результате песчаной бури, обрушившейся минувшей ночью на северный индийский штат Уттар-Прадеш. 

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщила во вторник полиция штата.

Сильный ветер, несущий частицы песка из пустыни Тар, валил деревья, опоры линий электропередачи и рекламные щиты. В частности, было повалено огромное дерево на территории всемирно известного мавзолея Тадж-Махал в городе Агре. Стихия бушевала на протяжении 12 часов, передает ТАСС.

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После песчаной бури на территории штата пошли сильные дожди. По оценкам местных властей, в результате ударов стихии уничтожено не менее 70% будущего урожая манго в регионе и половина посадок зерновых в штате.

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