Сегодня в Киеве пройдет небольшой дождь, температура до +20°

08:48, 25 мая 2016
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Сегодня, 25 мая, в украинской столице будет облачно с прояснениями, температура до +20° и возможен дождь.

Фото УНИАН
В Киеве может пройти дождь / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве днем будет облачно с прояснениями, температура +20°, пройдет небольшой дождь (вероятность 53%).

Сегодня в Украине ожидается облачная погода до +25°, местами пройдут дожди

Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер восточный и юго-восточный, до 2.1 м/с. 

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