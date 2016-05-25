Сегодня в Киеве пройдет небольшой дождь, температура до +20°

Сегодня, 25 мая, в украинской столице будет облачно с прояснениями, температура до +20° и возможен дождь.

В Киеве может пройти дождь / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве днем будет облачно с прояснениями, температура +20°, пройдет небольшой дождь (вероятность 53%).

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Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер восточный и юго-восточный, до 2.1 м/с.