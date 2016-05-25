Сегодня в Украине ожидается облачная погода до +25°, местами пройдут дожди

Сегодня, 25 мая, в Украине ожидается теплая погода, но возможны дожди, температура до +25°.

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Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве днем будет облачно с прояснениями, температура +20°, пройдет небольшой дождь (вероятность 53%). Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер восточный и юго-восточный, до 2.1 м/с.

Во Львове несмотря на ясную погоду утром, днем будет облачно с прояснениями и может пройти небольшой дождь. Днем +18°, вечером +16°, возможна гроза. Атмосферное давление 731 мм рт. ст., ветер преимущественно северный, до 4.2 м/с.

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В Одессе утром и днем пройдет дождь (вероятность 61%), возможна гроза, температура днем +17°, вечером +15°, ветер юго-восточный, до 6.8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

Облачно с прояснениями будет в Харькове, температура днем +22°, к вечеру станет практически безоблачно и+17°. Ветер юго-восточный, до 2.6 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Днепре ожидается небольшая облачность. Днем +22°, вечером +17°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.5 м/с. Вероятность осадков 30%. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

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Пасморну о облачно сегодня в Симферополе, возможен небольшой дождь (вероятность 33%). Температура днем +21°, вечером +15°, ветер южный и юго-восточный, до 7.3 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт. ст.

В Мариуполе облачно с прояснениями. Температура днем +21°, вечером +16°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст., ветер южный, но к вечеру сменится на северо-восточный, до 2.4 м/c/

В Краматорске сегодня ожидается небольшая облачность, температура днем +25°, вечером +17°, ветер южный, до 2.1 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., возможен небольшой дождь.

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В Северодонецке практически безоблачно. Температура днем +24°, вечером +18°. Ветер утром западный сменится на южный к вечеру, до 1.8 м/с, атмосферное давление 750 мм рт. ст.