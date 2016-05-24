Завтра киевлян ожидает теплая погода, но возможен дождь

18:50, 24 мая 2016
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Завтра, 25 мая, в украинской столице будет облачно с прояснениями, температура до +20°.

На завтра киевлянам обещают теплую погоду, но может пойти дождь / УНИАН
На завтра киевлянам обещают теплую погоду, но может пойти дождь / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве завтра ночью будет ясно и безоблачно, температура +12°. 

Днем будет облачно с прояснениями, температура +20°, возможен дождь (вероятность 32%).

25 мая в Украине ожидается теплая погода от +10° до +25°, на западе и в центре пройдут дожди

Атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер северный и северо-восточный, до 3.2 м/с. 

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