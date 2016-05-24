Завтра киевлян ожидает теплая погода, но возможен дождь

Завтра, 25 мая, в украинской столице будет облачно с прояснениями, температура до +20°.

На завтра киевлянам обещают теплую погоду, но может пойти дождь / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве завтра ночью будет ясно и безоблачно, температура +12°.

Днем будет облачно с прояснениями, температура +20°, возможен дождь (вероятность 32%).

Читайте также 25 мая в Украине ожидается теплая погода от +10° до +25°, на западе и в центре пройдут дожди

Атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер северный и северо-восточный, до 3.2 м/с.