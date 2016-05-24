25 мая в Украине ожидается теплая погода от +10° до +25°, на западе и в центре пройдут дожди
Завтра, 25 мая, в Украине ожидается преимущественно облачная погода. В западных и центральных регионах ожидаются дожди, местами грозы.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве ночью будет ясно и +13°, но днем погода изменится на пасмурную и пойдет дождь (вероятность 57%). Температура днем +19°. Ветер юго-восточный, до 1.8 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Во Львове завтра ожидается ливень. Утреняя ясная погода ближе к обеду сменится на облачную, температура днем +19°, вечером +16°, также возможен дождь. Атмосферное давление 731 мм рт. ст., ветер преимущественно северный, 1.8 - 4.5 м/с.
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Небольшая облачность завтра ожидается и в Одессе, возможен дождь с грозой. Температура ночью +14°, днем +18°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 4.8 м/с.
В Харькове на завтра прогнозируют небольшую облачность, ночью +12°, днем +22°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный и южный, до 1.7 м/с. Вероятность осадков 14%.
Облачно завтра будет и в Днепре, но дождя не обещают. Температура ночью +13°, днем целых +23°, атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 3.9 м/с.
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В Симферополе завтра днем ожидается небольшая облачность и возможен ливень, температура ночью +12°, днем потеплеет до +21°, атмосферное давление 733 мм рт. ст., ветер южный, до 5.9 м/с.
В среду в Мариуполе будет ясно, ночью +11°, днем +22°, атмосферное давление 755 мм рт.ст., ветер южный, до 3 м/с. Осадков не ожидается.
В Краматорске завтра утром будет ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +24° и небольшая облачность, атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер преимущественно западный, до 2.4 м/с.
Сегодня в Украине ожидается теплая погода до +22°, местами пройдут дожди
В Северодонецке в среду ожидается ясная и практически безоблачная погода. Ночью +10°, днем +25°. Осадков не прогнозируют. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер северный и северо-восточный, до 2.3 м/с.
Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°