25 мая в Украине ожидается теплая погода от +10° до +25°, на западе и в центре пройдут дожди

Завтра, 25 мая, в Украине ожидается преимущественно облачная погода. В западных и центральных регионах ожидаются дожди, местами грозы.

Завтра в западе и в центре пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в Киеве ночью будет ясно и +13°, но днем погода изменится на пасмурную и пойдет дождь (вероятность 57%). Температура днем +19°. Ветер юго-восточный, до 1.8 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

Во Львове завтра ожидается ливень. Утреняя ясная погода ближе к обеду сменится на облачную, температура днем +19°, вечером +16°, также возможен дождь. Атмосферное давление 731 мм рт. ст., ветер преимущественно северный, 1.8 - 4.5 м/с.

Читайте также Киевлянам на сегодня обещают 20 градусов тепла, но возможен легкий дождь

Небольшая облачность завтра ожидается и в Одессе, возможен дождь с грозой. Температура ночью +14°, днем +18°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 4.8 м/с.

В Харькове на завтра прогнозируют небольшую облачность, ночью +12°, днем +22°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный и южный, до 1.7 м/с. Вероятность осадков 14%.

Облачно завтра будет и в Днепре, но дождя не обещают. Температура ночью +13°, днем целых +23°, атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 3.9 м/с.

Читайте также Китай продолжают накрывать сильнейшие дожди (фото, видео)

В Симферополе завтра днем ожидается небольшая облачность и возможен ливень, температура ночью +12°, днем потеплеет до +21°, атмосферное давление 733 мм рт. ст., ветер южный, до 5.9 м/с.

В среду в Мариуполе будет ясно, ночью +11°, днем +22°, атмосферное давление 755 мм рт.ст., ветер южный, до 3 м/с. Осадков не ожидается.

В Краматорске завтра утром будет ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +24° и небольшая облачность, атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер преимущественно западный, до 2.4 м/с.

Читайте также Сегодня в Украине ожидается теплая погода до +22°, местами пройдут дожди

В Северодонецке в среду ожидается ясная и практически безоблачная погода. Ночью +10°, днем +25°. Осадков не прогнозируют. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер северный и северо-восточный, до 2.3 м/с.