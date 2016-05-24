В Японии за неделю 680 человек госпитализированы с тепловыми ударами
По меньшей мере 688 человек были госпитализированы в Японии с тепловыми ударами в период с 16 про 22 мая.
Об этом сообщило Главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.
По данным ведомства, возраст половины из госпитализированных превышает 65 лет, летальных случаев зафиксировано не было. Всего за последний месяц от жары в Японии пострадали около 1,7 тыс. человек, один из них скончался, передает ТАСС.
С конца минувшей недели жаркая погода установилась в центральной части страны, в том числе в столичном регионе, где столбик термометра днем поднимается выше 30 градусов по Цельсию. Японские метеорологи прогнозируют в этом году жаркое лето из-за воздействия климатических феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Тихом океане.
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В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы. Японские медики призывают людей подолгу не находится на солнцепеке, носить головные уборы и по возможности употреблять как можно больше жидкости.
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